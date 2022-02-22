Türkiye Gazetesi

Burkina Faso'nun güneybatısındaki Poni şehrinde bulunan altın madeninde patlama meydana geldi. Söz konusu patlama sonrası 60 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

60 ÖLÜ, 50 YARALI

Ulusal basındaki haberlere göre, Poni şehrinin Gbomblora mevkisinde bulunan altın madeninde bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada, en az 60 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı.

Yaralıların bölge hastanelerinde tedavi altına alındığı belirtildi. Bölge savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

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