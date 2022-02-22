Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri'nin bağımsızlığını tanıma kararı almasının ardından dünyadan tepkiler gelirken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy telefon diplomasisine başladı. Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile telefonda görüştü.

ZELENSKİY GÜVENLİK KONSEYİNİ TOPLADI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Donbas’ın kaderine yönelik yaptığı açıklamalar sonrası Ukrayna tarafında telefonlar susmadı. Macron ve Scholz ile telefonda görüştüğünü açıklayan Zelenskiy, “Rusya Federasyonu’nun Güvenlik Konseyi toplantısında yapılan açıklamalar doğrultusunda Macron ve Scholz ile acil telefon görüşmeleri gerçekleştirdim. Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi’ni toplantıya çağırdım” ifadelerinde bulundu.



Acil olarak güvenlik konseyini toplantıya çağıran Zelenskiy’nin toplantı sonrası basın açıklaması yapması bekleniyor.

ABD'den Donetsk ve Luhansk'a yaptırım kararı Beyaz Saray, ABD hükümetinin Ukrayna'nın Donetsk ve Luhansk bölgelerine yeni yatırım, ticaret ve finansmanı yasaklayacak bir başkanlık kararnamesi imzalayacaklarını duyurdu.

Putin kararını verdi: Rusya Donetsk ve Luhansk’ı tanıyacak Putin'in, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinin akabinde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri'nin bağımsızlığını tanıma kararı aldığı belirtildi.

Sınırda sıcak dakikalar: Rus ordusu 'vurduk' dedi Ukrayna yalanladı Rusya-Ukrayna krizinde tansiyon gittikçe yükseliyor. Rus ordusu, Donbass'ta sınır ihlali yapan 5 Ukraynalıyı öldürdüğünü açıkladı Ukrayna'dan jet yalanlama geldi.