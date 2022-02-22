Türkiye Gazetesi

Ukrayna ve Rusya arasındaki ipler, Rusya Devlet Başkanı Putin'in dün akşam yaptığı açıklama ile hepten gerildi. Rus Devlet Başkanı Putin, açıklamasında tüm dünyaya Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı yönetimleri tanıyacağını duyurdu.

Avrupa Birliği ise Rusya'nın Donetsk ve Lugansk'ı tanıması ve bölgeye "barış koruma misyonu" adı altında asker göndermesini duyurmasının ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı.

Borrell, sosyal medyadaki mesajında, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözde Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerine sözde barışı koruma misyonu gönderme talimatını içeren kararnamesi Ukrayna'ya karşı yeni bir açık saldırganlık, ülkenin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin ihlalidir." ifadesini kullandı.

Borrell, BM Güvenlik Konseyinin en kısa sürede konuyla ilgili toplanması gerektiğini ifade etti.

BİR ÇAĞRI DA UKRAYNA'DAN

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya'nın sözde ayrılıkçı yönetimleri tanıma kararı nedeniyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK) acil toplanmaya çağırdı. Kuleba, Twitter'dan yaptığı açıklamada, ülkesinin Rusya'nın yasa dışı hareketleri nedeniyle BMGK'nin acil toplanmasını talep ettiğini duyurdu.

Putin açıkladı, Donbass ayaklandı: Havai fişekli kutlama Putin’in ülkesinin Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni resmen tanıdığına dair kararnameyi imzalamasının ardından Donbass'ta halk sokağa dökülerek havai fişiklerle kutlama yaptı.

Putin kararını verdi: Rusya Donetsk ve Luhansk’ı tanıyacak Rusya Devlet Başkanı Putin, güvenlik konseyi toplantısının ardından televizyon kanalıyla vatandaşlara seslenerek, Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri'nin bağımsızlığını tanıma kararı aldığını açıkladı.