Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde “Bir sonraki salgın çiçek virüsü olacak” şeklinde açıklamasıyla gündeme oturan Bill Gates, sağlık, iklim, mühendislik ve birçok alanda yaptığı çalışmalarla ve yorumlarla adından söz ettiriyor.

İngiliz Daily Star’ın haberine göre, küresel ısınmayı ve iklim değişikliğini durdurmak amacıyla Bill Gates, Güneş ışınlarını yansıtmaya yönelik bir plan üzerinde duruyor. Güneş ışınlarını uzaya geri yansıtarak gezegeni soğutmak için araştırmaları finanse ettiği bir süredir konuşuluyordu.

Güneş’i karartma fikri, artık herkesin laboratuvarda üretilen kırmızı etleri yemesi ve Bitcoin kullanmayı bırakması gerektiğini savunan Gates'in, küresel ısınmanın dünyadaki etkisini azaltmak veya geciktirmek için çeşitli planlarından biri.

RİSKLİ GÜNEŞ DENEYİ

Stratosferik Kontrollü Pertürbasyon Deneyi (SCoPEx), güneş ışığını uzaya geri yansıtmak için gökyüzüne özel bir kalsiyum tozu püskürtecek. Haziran ayında başlatılması planlanan SCoPEx projesinde mühendisler, güneşten koruyan tozun faydalı olup olmayacağını test etmek için gökyüzüne 19 kilometre yükseklikte bir hava balonu fırlatacak.

Bununla birlikte, bu jeomühendislik testi çok riskli olabilir ve toz serbest bırakılana kadar kimse ne olacağını bilemiyor. Bazı bilim insanları, tozun ozon tabakasını yenilemeye yardımcı olabileceğini öne sürdü. Kısacası, güneş aslında tamamen engellenmeyecek, yalnızca toz güneş ışığını dağıtacak veya yansıtacak. Geçmişte volkan patlamalarında benzer durumlar gerçekleşti.

Güneşi engellemek, bazı oldukça korkunç bilimkurgu distopyalarına ilham kaynağı olmuştur. Matrix'te Morpheus, insanlığın katil robotları denemek ve durdurmak için nasıl gökyüzünü yaktığını ve bu süreçte gezegeni yok ettiğini anlatıyor. Netflix dizisi Snowpiercer'da tüm dünya devasa bir trende yaşıyor. Çünkü insanlık güneşi engelleyerek yanlışlıkla tüm gezegeni dondurdu.

Animasyon dizisi Simpsons'ın 6. sezonunda ise Bill Gates’e benzediği iddia edilen bir iş insanı, güneşi engellemeyi başarıyor. Mr. Burns karakteri, kurgusal şehir Springfield’ı sürekli alacakaranlıkta yaşamaya mahkum ediyor.

Bill Gates'in 'yeni pandemi' iddiası 'çiçek virüsü'nü gündeme taşıdı Milyarder iş adamı Bill Gates, koronavirüs salgınının ardından dünyanın yine benzer bir salgınla karşı karşıya kalacağını, fakat bunun farklı bir patojenden kaynaklanacağını ileri sürmüştü. Gates'in bahsettiği yeni salgının çiçek virüsünden kaynaklanacağı iddia ediliyor.

Bill Gates’ten yeni öngörü: mRNA aşıları soğuk algınlığı ve gribi ortadan kaldıracak Microsoft’un kurucu ortağı Bill Gates, katıldığı bir canlı yayında yeni bir öngörüde bulundu. Gates, mRNA aşılarının sadece koronavirüsü bitirmekle kalmayıp soğuk algınlığı ve gribi de ortadan kaldıracağını söyledi.