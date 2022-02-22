Türkiye Gazetesi

ABD'nin California eyaletinde yaşayanların başı 'hırsız ayı' ile dertte. Tahoe bölgesinde Tank Hank adıyla bilinen bir ayının son 7 ayda evlere dadandığı, 28 eve girdiği ve hırsızlık yaptığı belirtildi.

Yaklaşık 225 kilo olan ayının zamanla insanlardan korkma dürtüsünü kaybettiği belirtilirken, insanları yiyecek bulma iç güdüsüyle eşleştirdiği ifade edildi. Bölge polisinin ayı hakkında 152 şikayet telefonu aldığı, en son şikayetin ise hafta sonunda polise bildirildiği kaydedildi.

YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Polis, yöre halkına korku salan ayıyı yakalama çabalarını sürdürürken, ayıları koruma amaçlı sivil toplum kuruluşu Bear League ise yetkililerin söz konusu ayıyı öldürmemesi için çare aradığını duyurdu.

Ayı baskınlarının sık yaşandığı eyalette 2020'de aynı türde bir ayı girdiği marketteki ürünlerin bulunduğu rafları dağıtmış, şekerlemeleri yemeye çalışırken kameralara yakalanmıştı. Boynuna takip sinyalli bir tasma takılarak yakındaki bir vahşi yaşam alanına bırakılan ayı, geçen yıl ölü bulunmuştu.

Bir ayı meselesi daha! Ayıya hakkımı helal etmiyorum Bursa'da ormanlık alanda ayı saldırısına uğrayan adam, yaralanarak kurtulmasının ardından ayıya hakkını helal etmediğini söyledi.

Kahraman kadın köpeğini kurtarmak için ayıya saldırdı ABD'de bir kadın bahçesinde köpeğine saldıran ayıyı görünce köpeğini kurtarmak için ayının üstüne koştu.