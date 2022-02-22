Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan’ın Cazan bölgesinde bulunan Kral Abdullah Havaalanı’na, dün akşam saatlerin İHA saldırısı gerçekleşti. Saldırının İran destekli Husiler tarafından Yemen'in başkenti Sana Havalimanı'ndan fırlatıldığını bildirilirken saldırı sonucu yabancı uyruklı 16 kişinin yaralandığı 3'ünün de durumunun ağır olduğu ifade edildi. Sivillerin hedef alındığı saldırıda yaralılara müdahale edilmesinin ardından havaalanında uçuşların normale döndüğünü açıkladı.

SON 7 YILDA 59 KAYIP

Geçtiğimiz haftalarda da Suudi Arabistan’ın Abha kentinde, Husiler tarafından, dron saldırısı gerçekleştirilmiş ve 12 kişi yaralanmıştı. Suudi Arabistan’da, son 7 yılda Husiler 850’den fazla insansız hava aracı ve 400 balistik füzeyle gerçekleştirdikleri saldırılarda, 59 sivil hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Suudi Arabistan’da havalimanına dron saldırısı: 4 yaralı Suudi Arabistan’daki Abha Havalimanını hedef alan dron saldırısında yolculardan ve çalışanlardan oluşan 4 kişi yaralandı.