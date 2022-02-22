Türkiye Gazetesi

Meksika’da Salvador Macias, 16 Aralık 2005’te Guadalajara’daki hastanenin yenidoğan ünitesinde daha birkaç saatlikken kendisini hemşire olarak gösteren bir kadın tarafından çalındı. Polis tüm aramalarına rağmen bebeği bulamadı. Olay unutulmuşken 2021’de Jalisco’daki bir hastanede yine bebek hırsızlığı yaşandı. Bu olay sebebiyle soruşturma başlatan polis, eski kayıp dosyasını da yeniden açtı. Jalisco Adli Bilimler Enstitüsü, yüz karşılaştırma teknolojisini kullanarak Salvador Macias'ın günümüzde nasıl görünebileceğinin bir fotoğrafını oluşturdu. Polis, aylar süren soruşturma sonunda şüphelinin evini belirledi ve çarşamba günü Macias’ın gerçek ailesine ait olduğunu bildiği eve baskın düzenledi.

16 SENE SONRA KAYIP BEBEK BULUNDU

Polisin evde tek başına bulduğu genç, 16 senenin ardından anne ve babasına kavuştu. Hemşireyle kocası kaçtığı için polis onları gözaltına alamadı. Polis, robot resimleri üzerinden onları aramaya devam ediyor. Bu arada, biyolojik çocuğuna kavuşan Rosalia Lopez Martinez, “Polis, bunun gerçekten benim oğlum olduğunu söyledi. Yıllar sonra oğlumu bulmak inanılmaz mutluluk” diye konuştu. Macias’ın Martinez ve Yacir Macias’ın çocuğu olduğu, daha sonra yapılan DNA testiyle de doğrulandı. Gazeteler, ismi açıklanmayan sahte hemşirenin, zamanında bebeği mamayla beslemek için klinikte ayrı odaya götürdükten sonra kayıplara karıştığını bildirdi. Çiftin, Macias’ın kaybolması sonrasında dünyaya gelen iki çocukları daha var.

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