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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna lideri Zelenski ile görüştü
22.02.2022 - 16:40 | Son Güncelleme: 22.02.2022 - 16:46
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna lideri Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Zelenski'nin görüşmede, Rusya'nın son provokatif kararları konusunda Ukrayna'nın tutumunu desteklediği için Türkiye’ye teşekkür ettiği bildirildi.
Etiketler : Türkiye,Ukrayna,
828432 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/828432.aspx
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