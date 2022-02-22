Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna krizindeki tansiyon, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in doğu Ukrayna'daki Donetsk ve Luhansk'ı bağımsız olarak tanımasının ardından bölgeden yeni gelişmeler gelmeye devam ediyor. Rusya'nın üst parlamentosu ayrılıkçı Luhantsk ve Donetsk ile yapılacak dostluk anlaşmalarını onayladı. Putin ise son olarak, 'silahlı kuvvetleri yurtdışında kullanmak' için parlamentonun onayını aldı.

PUTİN ASKERİ İZİN İSTEDİ

Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'silahlı kuvvetleri yurtdışında kullanmak' için parlamentonun onayını aldı.

Putin'in parlamentonun üst meclisine gönderdiği mektupta, Rus liderin bağımsızlıklarını tanımasından bir gün sonra, doğu Ukrayna'daki isyancı bölgelere bir Rus askeri konuşlandırmasını resmileştirmek için adım attığı belirtildi.

Erdoğan'dan Putin'in Donetsk ve Luhansk'a kararına tepki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Putin'in Donetsk ve Luhansk'a kararına tepki göstererek, "Rusya’nın ayrılıkçı bölgeleri tanıması kabul edilemez, bu adımlar Karadeniz'i istikrazsızlaştırır. Karar uluslararası hukuka aykırı." diye konuştu.

Putin'in hamlesine dünyadan tepki yağıyor: Cevapsız kalmayacak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin2in Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin bağımsızlığını tanımasının ardından dünyadan tepkiler peş peşe geldi.