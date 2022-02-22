Türkiye Gazetesi

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Joe Biden yönetiminin Ukrayna mevzusunu yönetemediğini, Rusya Devlet Başkanı Putin'in şu anda attığı adımları kendi yönetimi döneminde atamayacağını savundu.

BİDEN'İ ELEŞTİRDİ

Trump, yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna'da yaşanan gelişmelere ilişkin Joe Biden yönetimini eleştirdi.

Durumun güzelce ele alınması durumunda Ukrayna'da yaşananların bu noktaya gelmeyeceğini belirten Trump, "Vladimir Putin'i gayet iyi tanıyorum, şu anda yaptıklarını Trump yönetimi döneminde asla yapmazdı, buna imkan yok." ifadesini kullandı.

"ZAYIF BULDU"

Trump, artan petrol fiyatlarıyla Biden yönetimi döneminde Rusya'nın gittikçe zenginleştiğine işaret ederek, "Zayıf yaptırımlar, bir ülkenin ve stratejik önemdeki toprakların ele geçirilmesiyle kıyaslandığında çok önemsiz." görüşünü paylaştı.

Artan petrol fiyatlarıyla Putin'in istediğini aldığını kaydeden Trump, "ABD'nin enerjisi Trump yönetimi döneminde bağımsızdı. Bu, daha önce hiç elde edemediğimiz bir bağımsızlıktı ve petrol fiyatları çok düşüktü. Şimdi ülkemiz çok büyük bir karmaşanın kucağında." değerlendirmesinde bulundu.

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