Türkiye Gazetesi

Teknoloji devi Apple'ın Hollanda Amsterdam'da bulunan mağazasında rehine krizi yaşandı. Silahlı bir saldırganın mağazada bulunanları rehin alırken polis çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Amsterdan polisi Twitter'dan yaptığı açıklamada, mağazaya giren saldırganın yakalanması için çok sayıda ekibin olay yerine gönderildiğini duyurdu. En az bir kişinin rehine olarak tutulduğu mağazada özel timin olay yerine intikal ettiği bildirildi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde ise saldırganın, elinden kaçan rehineyi kovalarken sivil polis aracı tarafından çarparak durdurulduğu görülüyor. Polis açıklamasında, robot yardımıyla saldırganın üzerinde bomba kontrolü yapıldığını ve şüpheliye doktorların müdahale ettiğini aktardı.

ABD'de silahlı rehine krizi ABD'nin Teksas eyaletinde silahlı bir saldırganın bir sinagogda birçok kişiyi saatlerce rehin aldığı ve Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) olaya müdahale ettiği bildirildi.

Hapishanedeki rehine krizini pizza sonlandırdı İsveç'te bir hapishanede 2 gardiyanı rehin alan mahkumlar, fidye olarak pizza istedi. Pizzaların gelmesinin ardından 9 saatlik rehine krizi sona erdi.