Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın Donbass bölgesi hakkındaki tutumunu açıklamasının ardından bölgede ipler iyice gerilirken bugün Beyaz Saray'dan bir açıklama daha geldi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki açıklamasında, Rusya'nın eylemlerinin Ukrayna işgalinin başlangıcı olduğunu belirterek, ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bir zirve yapılmasının şu anda gündemlerinde olmadığını söyledi.

"İŞGALİN BAŞLANGICI"

Ukrayna'da son 24 saatte yaşananlara ve Putin'in açıklamalarına dikkati çeken Psaki, "Rusya'nın eylemleri Ukrayna'ya yönelik bir işgalin başlangıcıdır." dedi. Psaki, diplomasi kapılarını kapatmadıklarını ancak diplomasinin başarıya ulaşabilmesi için Rusya'nın gerginliği azaltması gerektiğini vurguladı.

RUSYA'NIN SWIFT'TEN ÇIKARILMASI HALA MASADA

Biden ve Putin arasında yapılacak olası bir zirveye ilişkin ise Psaki, "Böyle bir şey şu anda planlarımız arasında yok." değerlendirmesinde bulundu. Psaki, Rusya'nın SWIFT sisteminden çıkarılmasını ilk yaptırım paketine koymadıklarını ancak bu ihtimalin hala masada olduğunu dile getirdi. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik daha sert adımlar atabileceğini belirten Psaki, Ukrayna'nın başkenti Kiev'in işgal edilmesinin de hala "gerçek bir olasılık" olduğunu söyledi. Psaki, ABD'lilerin de yüksek enerji ve petrol fiyatına hazırlıklı olması gerektiğini sözlerine ekledi.

Trump, Biden'ı hedef aldı: Ben olsaydım Putin bunları asla yapamazdı Eski ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ile Rusya arasındaki kriz nedeniyle Joe Biden yönetimini hedef aldı. Biden'ın süreci iyi yönetemediğini ifade eden Trump, "Putin şu anda yaptıklarını Trump yönetimi döneminde asla yapamazdı" diye konuştu.

AB'den Rusya'ya yaptırım: Listede Putin yok Avrupa Birliği, üye ülkelerin oybirliği ile Rusya'ya yaptırım kararı aldığını duyurdu. Karar birçok kişi ve kurumu ilgilendirirken, listede Putin'in olmaması dikkat çekti.