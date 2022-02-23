Türkiye Gazetesi

Aliyev’in ziyaretinin, Rusya ile Azerbaycan arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 30. yıl dönümünün öncesinde gerçekleştiğini hatırlatan Putin, iki ülke arasında müttefiklik faaliyetleri hakkındaki bildirgenin imzalanacağını söyledi. Putin, iki ülke ilişkilerinin gelişmesinde yeni bir aşama olan bildirgenin, tam olarak çözülmese de ilerleme kaydedilen Karabağ meselesinde gelinen aşama sonrasında ümit verdiğini ifade etti.

Karabağ konusunda ortaya çıkan birtakım sıkıntılara rağmen bugün gelinen noktanın tatmin edici olduğunu belirten Putin, ticari ve ekonomik bağların geliştirilmesi ve ulaşım hatlarının önündeki engellerin kaldırılması açısından da belirli anlaşmaların sağlandığını hatırlattı. Aliyev de davet için Putin’e teşekkür ederek kendisiyle sık sık bir araya geldiklerini, bunun da Azerbaycan ile Rusya arasındaki ilişkilerin dinamik gelişiminin göstergesi olduğunu belirtti. İmzaladıkları müttefiklik faaliyetleri hakkındaki bildirgenin hem iki ülke ilişkilerine hem de bölgesel güvenliğe olumlu katkı sağlayacağını dile getiren Aliyev “Bildirge oldukça geniş ve 40’tan fazla maddeyi kapsıyor. Faaliyetlerimizin önemli kısımlarını içeriyor. Bu belge gelecekteki ikili ilişkilerimizde önemli rol oynayacak. Siyasi ilişkilerimiz her zaman olumlu şekilde gelişiyordu bundan sonra da en üst düzeye çıkacak” diye konuştu.

Aliyev 'Zengezur' planını duyurdu: Elektrikten de para kazanacağız Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Zengezur Koridoru ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne, Türkiye'ye, İran'a ve Avrupa'ya elektrik sağlamak için yeni bir hat çekmeyi planladıklarını açıkladı. Aliyev, "Zengezur Koridoru aynı zamanda enerji ihracatında da rol oynayacak." dedi.