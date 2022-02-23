Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna arasında gerginlik tırmanıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy bir kararname ile 18-60 yaş arası vatandaşları askere çağırdı.

ZELENSKİY ORDUYA KATILMA ÇAĞRISI YAPTI

Ukrayna’da silahlı kuvvetler, Zelenskiy’in kararnamesiyle 18-60 yaş arasındakileri yesek asker olmaları çağrısında bulundu..Maksimum hizmet süresinin bir yıl olduğunu bildirdi.

Ancak Zelenskiy, Rusya'nın doğu Ukrayna'ya asker sevk edeceğini açıklamasının ardından genel bir seferberliği reddetti. Ukrayna Devlet başkanı, dün yedek birliklerin orduya dahil edilmesi yönünde bir karar aldığını duyurmuştu.

"SALDIRI İHTİMALİ VAR"

Rusya'nın işgal için ordularını Ukrayna'ya gönderdiğini söyleyen Vasyl Bodnar, "Sadece topraklarımızın bir kısmının işgalini görmüyoruz. İki ülkede askeri hareketlilik görüyoruz. Rusya'nın saldırı ihtimali var" dedi.

Rusya 4 kez ateşkesi ihlal ettiğini söyleyen Bodnar, "İhtilafın çözülmesi için Ukrayna diplomatik yollara bağlılığını teyit ediyor" diye konuştu.

Bodnar, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'nin diplomatik girişimlere devam ettiğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da aralarında olduğu dünya liderleriyle görüştüğünü kaydetti.

"SAVAŞI PROVOKE ETMİYORUZ"

Bizim için önemli olan Ukrayna'nın savunmasını sağlamak, her Ukraynalı ülkesini savunmaya hazır. Biz savaş istemiyoruz, savaşı provoke etmiyoruz. Şundan eminim ki Ukrayna ordusu ne kadar güçlü olursa Rusya'nın saldırma ihtimali o kadar düşük olur. Bu bağlamda Ukrayna'ya her türlü askeri desteği sağlamak önemli.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Dünya 5'ten büyüktür' ifadesi Ukrayna için her zamankinden daha güncel.

Maduro tarafını seçti: Rusya-Ukrayna krizinde Putin'e tam destek Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD ve NATO'nun Rusya'yı askeri yollarla bitirmek niyetinde olduğunu ifade ederek Putin'in Ukrayna'ya ilişkin açıklamalarına destek verdiğini söyledi.

Ukrayna krizi Türkiye'yi vurmaz Türkiye ile Rusya'nın ticari ilişkileri ağırlıklı olarak gıda, turizm ve enerji alanında... Muhtemel bir savaş buğday ithalatını vursa da bunun ekmek fiyatına olumsuz yansıması beklenmiyor. Aynı şekilde domates ihracatında da sıkıntı görünmüyor. Ayrıca Türkiye enerjide devam eden projeler sebebiyle Avrupa’ya göre arz konusunda daha avantajlı durumda.