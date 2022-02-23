Türkiye Gazetesi

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin imzaladığı kararname ile göreve çağırılan 18-60 yaş arası yedek askerlerin bugün göreve başladığı bildirildi. Aktif göreve çağırılan yedek askerlerin görev sürelerinin en fazla 1 yıl olacağı da açıklandı.

UKRAYNA DIŞİŞLERİ'DEN ÜLKEYİ TERK EDİN ÇAĞRISI

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya’da yaşayan Ukrayna vatandaşlarına bir an önce ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulunarak, "Ukrayna’ya karşı artan Rus agresifliği sebebiyle, Rusya Federasyonu’ndaki konsolosluk hizmetleri sonlandırılabilir. Bakanlık olarak vatandaşlarımıza Rusya'ya gidişlerini iptal etmelerini ve orada bulunanlara da ülkeyi derhal terk etmelerini tavsiye ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: Saldırı ihtimali var Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Rusya-Ukrayna krizine dair açıklamalar yaptı. Bodnar krize ilişkin saldırı ihtimalinin olduğunu söyledi. Bodnar "Rusya'ya en güzel cevap Ukrayna'nın NATO'ya kabul edilmesiyle verilir." ifadelerini kullandı.

Maduro tarafını seçti: Rusya-Ukrayna krizinde Putin'e tam destek Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD ve NATO'nun Rusya'yı askeri yollarla bitirmek niyetinde olduğunu ifade ederek Putin'in Ukrayna'ya ilişkin açıklamalarına destek verdiğini söyledi.