Türkiye Gazetesi

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'dan Pekin'e giderken 8 Mart 2014'de Hint Okyanusu üzerinde kaybolan yolcu uçağının akıbeti hala belirsizliğini koruyor. Havacılık güvenlik soruşturması konusunda üst düzey yetkili ve emekli pilot John Cox, dün akşam Sky News televizyonunda yayımlanan programda, Malezya Havayolları'na ait MH 370 sefer sayılı uçağın, 227 yolcusu ve 12 uçuş görevlisiyle kaybının kaza olmadığını söyledi.

"PİLOTUN DÜŞÜRDÜĞÜNDE HİÇ ŞÜPHE YOK"

Uçağın rotasının değişmesinin, kaptanlardan birinin komuta ettiğine dair hiçbir şüphe olmadığını söyleyen Cox, uçakta datalink sistemini sökebilecek bilgi ve tecrübeye sahip tek kişinin kaptan pilot Zaharie Ahmad Shah olduğunu dile getirdi. "Pilotun uçağı düşürdüğünde hiç şüphe yok" diyen Cox, uçağın kaybolmasında yardımcı pilot Fariq Abdul Hamid’in herhangi bir rolünün olmadığı görüşünde.

"KASTEN YOLUNDAN SAPTIRILDI"

Kanadalı soruşturmacı Larry Vance ise programda daha da iddialı konuştu: “MH370 bir suç eylemidir. Uçak kasten yolundan saptırıldı. Ben bunu 'MH370: Esrar Çözüldü' kitabımda anlattım. Bu konuda hiç şüphem yok.”

Vance’ye göre psikolojik problemleri olan Shah, kendi hayatına son vermeyle birlikte kitle katliamı gerçekleştirdi.

26 ülkenin katılımıyla 120.000 kilometrekarelik alanda 4 sene süren araştırmaya rağmen uçağın enkazı bulunamadı, yolcuların akıbeti de belirlenemedi. Olay havacılık tarihinin en büyük sırları arasında.

Kayıp Malezya uçağının yeni parçasının bulunduğu doğrulandı Madagaskar kıyılarında bulunan ve Kuala Lumpur-Pekin seferini yaparken 2014 yılında kaybolan Malezya Havayolları'nın 370 sefer sayılı uçağına ait olduğu iddia edilen enkaz parçalarından birinin, "büyük olasılıkla" uçaktan koptuğu açıklandı.