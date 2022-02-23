Türkiye Gazetesi

Romanya Savunma Bakanı Dincu, basına yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna topraklarını işgal etmesi durumunda ülkelerinin Ukrayna’dan büyük bir mülteci akışı beklemediğini ancak gerekli olması durumunda 500 binden fazla mülteci alabileceklerini belirtti.

SAVAŞ ÇIKMASI DURUMUNDA MÜLTECİ NOKTALARI BELİRLENDİ

Dincu, İçişleri Bakanlığı ve buna bağlı kurumların yetkilileriyle bir araya gelerek bir plan hazırladıklarını ve buna göre Ukrayna'da bir savaş çıkması durumunda, sınırlara yakın yerlerde ve büyükşehirlerde mülteci barındıracak birçok nokta belirlediklerini açıkladı.

Romen halkının rahat olması gerektiğini de söyleyen Bakan Dincu, "Ülke topraklarında savaş olmayacak." dedi.

Dincu, silahlı çatışma için şartların oluştuğunu dile getirerek, “Umarım askerler değil, diplomatlar konuşmaya devam eder.” diye konuştu.

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