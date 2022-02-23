Türkiye Gazetesi

Kuleba'nın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

Ukrayna'nın iki bölgesi Rusya tarafından yasa dışı tanınmıştır. Putin durmayacak gibi görünüyor, Rusya'yı durdurmalıyız.

Diplomasi için hala şansımız var.

Rusya-Ukrayna krizi tedarik zincirini etkileyebilir! Avrupa'da kıtlık tehlikesi Rusya ile Ukrayna arasındaki krizin derinleşmesi yeni bir sorunu beraberinde getirmesi bekleniyor. Analistler krizin derinleşmesinin Avrupa'da gıda arzını etkileyebileceğinin yorumunu yaptılar.

Rusya Ukrayna'daki diplomatları tahliye etmeye başladı Rusya Ukrayna'daki diplomatları tahliye etmeye başladı.