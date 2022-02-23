Türkiye Gazetesi

Rusya ile savaşın eşiğine gelen Ukrayna diplomatik krizin yanı sıra sanal dünyada da zor bir dönem geçiriyor. Daha önce Rus hackerlar tarafından bazı bankaların internet sitelerine ve Ukrayna Savunma Bakanlığı'na gerçekleştirilen siber saldırıların ardından, Ukrayna Parlamentosu Rada'da dahil birçok devlet kurumunun internet sitelerine de saldırılar başladı.

"RADA'YA ERİŞİM SORUNU VAR"

Rusya-Ukrayna arasındaki kriz devam ederken, Ukrayna Parlamentosu Rada'da dahil birçok devlet kurumunun internet sitelerine siber saldırılar yapıldığı açıklandı. Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanı Mihaylo Fedorov sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 16.00 sularında (TSİ 17.00) devletimize yönelik başka bir büyük DDoS saldırısı başladı. Birkaç bankadan ve Rada'nın (Ukrayna Parlamentosu) internet sitelerine erişim sorunu var" dedi.

ÖNEMLİ BANKALAR VE SAVUNMA BAKANLIĞI DA SİBER SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Fedorov, yapılan siber saldırılara karşı Ukraynalı bilişim uzmanlarının çalıştığını ve bazı internet sitelerinde yaşanan erişim sorununun ortadan kaldırıldığını belirtti.

Öte yandan geçtiğimiz hafta Rusya tarafından Ukrayna'daki bazı bankaların internet sitelerine ve Ukrayna Savunma Bakanlığı'na siber saldırılar yapıldığı açıklanmıştı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, BM'de dünyaya seslendi Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba BM'de açıklamalarda bulundu. Kuleba, "Putin durmayacak gibi görünüyor. BM eylemleri ile Rusya savaş makinesini durdurmalı, acılarımızı önlemeli. Rusya Karadeniz'de 48 gemi bulunduruyor. Herhangi bir saldırımız olmayacak. Biz ortaklarımızla gerginliği azaltma konusunda kararlı bir şekilde çalışıyoruz" dedi.

Erdoğan açıkladı: Rusya'dan da vazgeçemeyiz, Ukrayna'dan da Afrika turunu tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazetecilerin sorularını cevapladı. Rusya-Ukrayna krizine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "'Ukrayna’dan vazgeç' deseniz vazgeçemeyiz, çünkü ülkemizin buradaki çıkarları çok ileri derecede. ‘Rusya’dan vazgeç’ deseniz ondan da vazgeçemeyiz, çünkü onunla da şu anda gerçekten ileri derecede birlikteliklerimiz var." dedi.

Ukrayna’da yedek askerler göreve başladı Ukrayna'da bulunan 18-60 yaş arasındaki yedek askerler bugün göreve başladı.

Ukrayna krizi Türkiye'yi vurmaz Türkiye ile Rusya'nın ticari ilişkileri ağırlıklı olarak gıda, turizm ve enerji alanında... Muhtemel bir savaş buğday ithalatını vursa da bunun ekmek fiyatına olumsuz yansıması beklenmiyor. Aynı şekilde domates ihracatında da sıkıntı görünmüyor. Ayrıca Türkiye enerjide devam eden projeler sebebiyle Avrupa’ya göre arz konusunda daha avantajlı durumda.

Rusya Ukrayna krizi piyasaları vurdu Rusya-Ukrayna gerilimi ile dolar 13,80, gram altın da 840 TL'nin üzerini gördü. Borsa 2.000 puanın altına sarktı. Analistler "Diplomatik çabalar sürse de tansiyon yüksek. Dikkatli olunmalı. Dolarda 14 TL ihtimali artıyor, borsada 2.000 puanın altında kademeli pozisyon açılabilir. Altın pozisyonları ise korunmalı" diyor.