Türkiye Gazetesi

Venezuela’da askeri helikopterin boş bir araziye düşmesi sonucu 2 asker hayatını kaybetti, 2 asker ise yaralandı. Düşmesinin ardından alevler içinde kalan helikopterdeki 2 pilot çevredekiler tarafından son anda yaralı olarak kurtarıldı.

KAZANIN NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Venezuela’nın Barquesimeto şehrinde dün Mi-17 tipi askeri kargo helikopteri boş bir araziye düştü. Kazada, 2 asker hayatını kaybetti, 2 asker ise yaralandı. Görgü tanıkları, helikopterin arızalandığını ve iniş yapmaya çalıştığı sırada düştüğünü ifade etti. Helikopterin düşmesinin ardından çevredeki vatandaşlar olay yerine koşarak, alevler içinde kalan 2 pilotu son anda yaralı olarak kurtardı. Helikopterin içinde sıkışan 2 askerin ise hayatını kaybettiği ifade edildi. Kazada yaralanan pilotlar tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldığı belirtildi.



Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro yaşanan kaza sonrası açıklama yaparak, kaza sonrası askerlerin yardımına koşan vatandaşlara da teşekkür etti.

Yaşanan kazanın nedeni henüz belirlenemezken, Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetleri kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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