Türkiye Gazetesi

Rusya ile savaşın eşiğinde olan Ukrayna'ya ABD'den tedirgin edici bir uyarı geldi. ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) üst düzey bir yetkili gazetecilere verdiği demeçte, Ukrayna sınırında bulunan Rus askeri kuvvetlerinin yüzde 80'inin "ileri pozisyonlarda ve Ukrayna’ya girmeye hazır" olduğunu öne sürdü.

"5 KİLOMETRE MESAFEDEN DAHA YAKIN"

Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim her geçen gün artarken, ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) üst düzey bir yetkiliden önemli bir iddia geldi. Pentagon’da düzenlenen bir brifing sırasında gazetecilere demeç veren üst düzey yetkili, Ukrayna sınırından bulunan Rus askeri kuvvetlerinin yüzde 80'inin "ileri pozisyonlarda ve Ukrayna’ya girmeye hazır" olduğunu öne sürerek, Ukrayna ve Belarus çevresinde konuşlanan Rus askeri güçlerinin bir işgal için olabildiğince hazır olduğunu ifade etti.



Yetkili, Rus askerlerinin Ukrayna sınırına "oldukça yakın" olduğunu belirterek, bazı birliklerin sınıra "5 kilometre mesafeden daha yakın olduğunu” aktardı.



Rusya’nın tam anlamıyla Ukrayna’ya girmeye hazır olduğunu ifade eden yetkili, büyük ölçekli bir istila için Rusya’nın "ihtiyaç duyacağını tahmin ettiğimiz tüm güçlerin neredeyse yüzde 100'üne" sahip olduğunu açıkladı.

Ukrayna krizinin yankıları sürüyor: 'Putin, Batı'ya yalan söyledi' Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian ile görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Batı'ya yalan söylemekle suçladı.

Ukrayna sanal dünyada da alarmda: Birçok devlet kurumuna siber saldırı Ukrayna, Rada'da (Ukrayna Parlamentosu) dahil birçok devlet kurumunun internet sitelerine siber saldırılar yapıldığı duyurdu.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, BM'de dünyaya seslendi Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba BM'de açıklamalarda bulundu. Kuleba, "Putin durmayacak gibi görünüyor. BM eylemleri ile Rusya savaş makinesini durdurmalı, acılarımızı önlemeli. Rusya Karadeniz'de 48 gemi bulunduruyor. Herhangi bir saldırımız olmayacak. Biz ortaklarımızla gerginliği azaltma konusunda kararlı bir şekilde çalışıyoruz" dedi.