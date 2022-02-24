Türkiye Gazetesi

Beyaz Saray'da düzenlenen günlük basın toplantısında konuşan Sözcü Jen Psaki, ABD'nin Rusya'nın adımlarına sert ekonomik yaptırımlarla cevap vereceklerini söyleyerek, "Daha kaç kere söyleyeceğim bilmiyorum ama hiçbir durumda Biden Amerikan askerlerini Rusya ile savaşması için Ukrayna'ya göndermeyecek." ifadelerini kullandı.

"MOSKOVA'YA AĞIR YAPTIRIMLAR GETİRMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, Ukrayna konusunda yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. Rusya'nın her an Ukrayna'yı işgal etme ihtimalinin devam ettiğini belirten Psaki, işgalin ne zaman olacağına ilişkin zaman veremeyeceklerini söyledi.

Psaki, Ukrayna'ya yönelik dün yapılan siber saldırılar ile ilgili henüz Rusya'yı suçlayamayacaklarını dile getirerek "Bu konuda Ukraynalı yetkililer ile iletişim halindeyiz." ifadesini kullandı.

Gazetecilerin Rusya'nın Ukrayna'yı tamamen işgal etmesi durumunda ABD'nin ne yapacağı sorusu üzerine Psaki, "Daha kaç kere söyleyeceğim bilmiyorum ama hiçbir durumda Biden Amerikan askerlerini Rusya ile savaşması için Ukrayna'ya göndermeyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Psaki, Rusya'nın gerginliği tırmandırması durumunda ABD'nin Moskova'ya ağır yaptırımlar getirmeyi ve Ukrayna'ya yardım sağlamayı sürdüreceğinin altını çizerek "Rusya ile savaşmayacağız ya da askerlerimizi Rusya ile savaşması için Ukrayna'ya göndermeyeceğiz." dedi.

Yeni yaptırımları duyurdu: Biden'dan Kuzey Akım 2 kararı ABD Başkanı Biden, Kuzey Akım 2 projesini yapan firma ile yetkililerine yaptırım uygulayacaklarını duyurdu.

ABD, Ukrayna'yı uyardı: Rus kuvvetlerinin yüzde 80'i işgal için hazır Pentagon, Rus birliklerinin yüzde 80'inin ileri pozisyonda hazır bulunduğunu iddia edip, Ukrayna'ya uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada, bazı Rus birliklerinin Ukrayna'ya 5 kilometreden daha yakın oldukları kaydedildi.

Ukrayna sanal dünyada da alarmda: Birçok devlet kurumuna siber saldırı Ukrayna, Rada'da (Ukrayna Parlamentosu) dahil birçok devlet kurumunun internet sitelerine siber saldırılar yapıldığı duyurdu.