Türkiye Gazetesi

Rusya ile Ukrayna arasında gerilim artıyor, ülkelerden açıklamalar peş peşe geliyor. Birçok Avrupa ülkesi ile birlikte geçtiğimiz günlerde vatandaşlarına Ukrayna'yı terk etmeleri yönünde uyarıda bulunan Fransa, bu kez yaptığı açıklamada vatandaşlarına bölgeyi 'derhal' terk etmelerine yönelik çağrıda bulundu.

Fransa Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Rus ordu birliklerinin Ukrayna sınırına yığılmasının ve Rusya'nın Donetsk ve Luhansk vilayetlerinin bağımsızlığını tanıma kararının neden olduğu yüksek gerilim ve Ukrayna Parlamentosunun olağanüstü hal (OHAL) ilanı göz önüne alındığında Ukrayna'daki Fransız vatandaşları derhal ülkeyi terk etmeli" ifadeleri yer aldı.

UKRAYNA'YA SEYAHAT UYARISI

Bir sonraki duyuruya kadar Ukrayna'ya seyahatin önerilmediği belirtilen açıklamada, özellikle ülkenin kuzey ve doğu sınır bölgelerine yapılacak herhangi bir seyahatten kesinlikle kaçınılmasının altı çizildi.

Fransa Dışişleri Bakanlığı 19 Şubat'ta da Ukrayna'ya yönelik "seyahat" uyarısını güncellemiş, Fransız vatandaşlarından Ukrayna'yı terk etmeleri, ve zorunlu olmayan seyahatlerin ertelenmesi tavsiyesinde bulunmuştu.

Beyaz Saray: Biden Ukrayna'ya asker göndermeyecek Beyaz Saray tarafından Ukrayna-Rusya krizine ilişkin yapılan açıklamada, gerçekleşebilecek herhangi bir senaryoda Biden'ın Ukrayna'ya asker göndermesinin mümkün olmadığı bildirildi.