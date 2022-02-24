Türkiye Gazetesi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya hesaplarından görüntülü bir mesaj yayınladı. Son gelişmelere dair açıklamalarda bulunan Zelenskiy, Rusya ile yaşanan gerilimde birçok ülke tarafından destek gördüklerini ifade etti. Kendi dilinde yaptığı konuşmada birçok ülkenin Ukrayna'ya yaptığı ekonomik ve siyasi desteği anlatan Zelenskiy daha sonra konuşmasına Rusça devam ederek Rusya’ya ve Rus halkına mesajlar gönderdi.

"TÜM AVRUPA'NIN GÜVENLİĞİNİ KONUŞMALIYIZ"

Rusya’dan kendilerine yönelik güvenlik garantisi talep eden Zelenskiy, "NATO'dan güvenlik garantisi talep ediyorsunuz. Biz de bunu sizden, Rusya'dan ve Budapeşte Muhtırası'nın tüm garantörlerinden talep ediyoruz. Ukrayna’nın güvenliği komşularının güvenliğine bağlıdır. Bu nedenle bugün tüm Avrupa’nın güvenliğini konuşmalıyız" ifadelerini kullandı.

"SAVAŞA İHTİYACIMIZ YOK"

Ukrayna’nın savaş değil barış istediğini ifade eden Zelenskiy, "Kesin olarak bildiğimiz şey; savaşa ihtiyacımız yok. Ama bize saldırılırsa ülkemizi, özgürlüğümüzü, hayatlarımızı elimizden almaya çalışırlarsa kendimizi savunuruz" şeklinde konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bu gece bir telefon görüşmesi yapmak istediğini fakat cevap alamadığını söyleyen Zelenskiy, "Bugün Rusya Federasyonu Devlet Başkanı ile bir telefon görüşmesi talep ettim. Cevap, sessizlik. Ancak asıl sessizlik Donbass'ta olmalı" ifadelerini kullandı.

'GÖRÜŞMEYE HAZIRIZ' MESAJI

Rusya ile görüşmeye hazır olduklarını da sözlerine ekleyen Zelenskiy, "Ama asıl hedefimiz Ukrayna'da barış ve güvenliktir. Bunu yapmak için sizlerle de dahil olmak üzere herkesle bunu konuşmaya hazırız. Farklı formatlarda ve her platformda. Savaş herkesi garantilerden mahrum bırakacak. Başka kimsenin güvenlik garantisi olmayacak" dedi.

Zelenskiy: Acil yardıma ihtiyacımız var Rusya- Ukrayna krizinde gerilim tırmanırken, Devlet Başkanı Vladimir Zelensky Rusya kriziyle alakalı dünyaya seslenerek acil yardım çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna lideri Zelenski ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna lideri Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Zelenski'nin görüşmede, Rusya'nın son provokatif kararları konusunda Ukrayna'nın tutumunu desteklediği için Türkiye’ye teşekkür ettiği bildirildi.