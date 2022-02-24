Türkiye Gazetesi

Yılmaz BİLGEN

Ukrayna Parlamentosu, Donekst-Luhansk özel gündemi ile toplandı. Toplantıda halkın silahlandırılması, topyekûn direniş ve şartları görüşülürken Ukrayna İstihbaratı tarafından hazırlanan bir rapor milletvekilleriyle paylaşıldı. İstihbarat raporunda, bugün ve yarın (24-25 Şubat) başkent Kiev dâhil üç şehrin ciddi tehdit altında bulunduğu, Rusya’nın saldırı hazırlığında olduğu belirtildi. Söz konusu raporda, Kiev’le birlikte Herson ve Harkov’un da hedef kentler arasında yer aldığı kaydedildi.

"BU TOPRAKLAR SİZE MEZAR OLACAK"

Özellikle sınır bölgesinde gerginliğin had safhada olduğunu belirten Ukrayna-Tavriya Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gayana Yüksel, sıkıyönetim kararının alınmasında başkent dahil, kritik şehirlerin hedefe konulmasının etkili olduğunu söyledi. Ukrayna Meclisi’nin tarihi oturumunda dikkat çeken bir konuşma ise Milletvekilli Oleksiy Gonçarenko’dan geldi. Ukrayna sınırında bulunan ve Luhansk-Donetsk bölgelerine giren Rus askerlere seslenen Gonçarenko “Sizi kimse burada çiçeklerle beklemiyor. Bu topraklar size mezar olacak. Putin’in ihtirasları için ve boş yere birer işgal neferi olarak ölmeyin. Girdiğiniz her yeri cehenneme çevireceğiz” dedi.

Öte yandan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Rus ordusunun yurt dışında konuşlandırılmasında dair talebi Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi tarafından onaylandı. Böylece Rus ordusunun, Ukrayna’nın Donbass bölgesinde konuşlanması için hiçbir engel kalmadı.

Rusya: Donetsk ve Luhansk liderleri Ukrayna ordusuna karşı yardım istedi Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Donetsk ve Luhansk liderlerinin Ukrayna ordusuna karşı Putin'den yardım istediğini duyurdu.

Beyaz Saray: Biden Ukrayna'ya asker göndermeyecek Beyaz Saray tarafından Ukrayna-Rusya krizine ilişkin yapılan açıklamada, gerçekleşebilecek herhangi bir senaryoda Biden'ın Ukrayna'ya asker göndermesinin mümkün olmadığı bildirildi.