Türkiye Gazetesi

Rusya, Ukrayna'yı işgale başladı. Birçok kentten patlama sesleri yükselirken, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy son dakika açıklamasında bulundu. Ülke çapında sıkıyönetim ilan eden Zelenskiy, "Eğer canımıza, özgürlüğümüze, çocuklarımıza saldırılırsa, kendimizi savunacağız, saldırmayacağız, kendimizi savunacağız" dedi.

Kiev'de yaşayanların bir kısmı, Putin'in, Donbas'a özel askeri operasyon kararının ve Kiev'deki patlama seslerinin ardından şehri terk etmeye başladı. Ukraynalılar, Polonya sınırına doğru ilerliyor.

ZELENSKIY, BIDEN İLE GÖRÜŞTÜ

"Saldırmayacağız ama saldırılara karşı kendimizi savunacağız" diyen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştü. Biden yaptığı yazılı açıklamada, "Rus askeri kuvvetlerinin gereksiz ve gayrimeşru saldırılarını kınadım" ifadesini kullanırken, bugünkü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Toplantısı dahil uluslararası alanda yapılacak kınamalar konusunda Zelenskiy'i bilgilendirdiğini aktardı.

Biden açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Zelenskiy benden dünya liderlerini, Putin'in alçakça saldırısına açıkça karşı çıkamaya ve Ukrayna halkına destek vermeye çağırmamı istedi. Yarın (bugün) G7 liderleri ile görüşeceğim, ABD ile ortakları ve müttefikleri Rusya'ya ağır yaptırımlar uygulayacak. Ukrayna'ya ve Ukrayna halkına destek ve yardım sağlamayı sürdüreceğiz."

Beyaz Saray: Biden Ukrayna'ya asker göndermeyecek Beyaz Saray tarafından Ukrayna-Rusya krizine ilişkin yapılan açıklamada, gerçekleşebilecek herhangi bir senaryoda Biden'ın Ukrayna'ya asker göndermesinin mümkün olmadığı bildirildi.