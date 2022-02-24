Türkiye Gazetesi

Rus ordularının Putin’in emriyle Donbass’a girmesi ardından ABD Başkanı Joe Biden Rusya’nın Ukrayna’ya askeri operasyon başlatması hakkında "Bu saldırının getireceği ölüm ve yıkımın tek sorumlusu Rusya'dır. ABD ve müttefikleri birlik ve kararlılıkla karşılık verecektir" açıklamasında bulundu. Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmasının ardından yazılı açıklama yaptı.

“DÜNYA RUSYA’DAN HESAP SORACAK”

Bu gece tüm dünyanın dualarının Ukrayna ile olduğunu belirten Biden, "Putin, felaket bir şekilde can kaybı ve acı getirecek kasti bir savaşı seçti. Bu saldırının getireceği ölüm ve yıkımın tek sorumlusu Rusya'dır. ABD ve müttefikleri birlik ve kararlılıkla karşılık verecektir. Dünya, Rusya'dan hesap soracak" ifadesini kullandı.

“G7 LİDERLERİ İLE GÖRÜŞECEĞİM”

Biden, Ukrayna'daki durumu bu gece Beyaz Saray'dan izleyeceğini ve ulusal güvenlik ekibinden düzenli güncellemeler alacağının altını çizerek, "Sabah G7 liderleri ile görüşeceğim ve bunun ardından Rusya'nın Ukrayna'ya, küresel barış ve güvenliğe yönelik bu gereksiz saldırganlığı nedeniyle ABD ve müttefiklerinin yanıtını duyurmak için Amerikan halkına hitap edeceğim" şeklinde konuştu.

Rusya Ukrayna'yı vurdu: Kaçış başladı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Donbas'a özel askeri operasyon kararının ve Kiev'deki patlama seslerinin ardından binlerce Ukraynalı Polonya sınırına doğru kaçmaya başladı.