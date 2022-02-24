Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı resmen savaşı başlatmasının ardından Ukrayna, Donbass’taki harekat sonrası yüzlerce askerin öldüğünü Luhansk’ta Melovoe ve Gorodişe köylerinin Rus askeri birlikleri tarafından ele geçirildiğini açıkladı. Ukrayna ordusu, Rusların 5 uçağı ile bir helikopterinin vurulduğunu açıklarken Moskova ise bu haberi yalanladı.

BÜYÜKELÇİLİKTEN TÜRKİYE’YE DESTEK ÇAĞRISI

Kiev'de siren sesleri çalarken halka 'Evlerinize gidin' uyarıları yapıldı. Harkov Havalimanı da uçuşlara kapatılarak tahliye edildi. Ukrayna'nın, Putin'in Donbass hamlesinin ardından "Bu bir topyekün savaş ve biz kazanacağız" açıklamasıyla birlikte Büyükelçilikten de Türkiye'ye 'destek' çağrısı yapıldı.

“DOST TÜRK HALKINI DESTEKLEMEYE ÇAĞIRIYORUZ”

Ukrayna Büyükelçiliğinin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi: "Rusya Federasyonu Ukrayna’ya karşı bir savaş başlattı. Barışçıl Ukrayna şehirleri bombalanıyor. Stratejik ortağımız Türkiye’yi ve dost Türk halkını bu zor zamanda bizi desteklemeye çağırıyoruz"

Dışişleri Bakanlığı'ndan Ukrayna açıklaması Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşları için gerekli destek ve yönlendirme sağlanacağını bildirdi. Açıklamada ''Mevcut aşamada evlerinizde veya güvenli bir yerde kalmanızı, seyahatten kaçınmanızı rica ediyoruz'' denildi.