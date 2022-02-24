Türkiye Gazetesi

AB Komisyonu Sözcüsü Eric Mamer Brüksel’de düzenlenecek AB Liderler Zirvesi öncesinde Komisyon üyelerinin sabah acil toplantı yapacağını duyurdu. Mamer, AB Komisyonu'nun akşamki Liderler Zirvesi'ne hazırlık yapacağını bildirdi.

AB YAPTIRIM PAKETİNİ HAZIRLIYOR

AB'nin yürütme organı olan AB Komisyonu, yaptırımların içeriğini belirliyor ve yaptırım paketini hazırlıyor. AB Liderler Zirvesi'nde, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in hazırladıkları yaptırım paketini, liderlere sunacağı bildirilmişti. Liderlerin, yaptırım paketinin içeriğini tartışması ve AB Konseyi'nin Rusya'yı hedef alacak bu tedbirleri kısa sürede kabul etmesi bekleniyor.

NATO İLE AB GÖRÜŞME YAPCAK

Öte yandan, AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in bu sabah yapması planlanan görüşmenin de Rusya'nın askeri müdahalesi sonrasında ertelendiği bildirildi. Görüşmenin ne zaman yapılacağına dair bilgi verilmedi.

Rusya bombaladı dolar fırladı! 14 TL'yi aştı Dolar kuru, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı harekat sonrasında yükselişe geçti. Dün 13.81'den kapanan dolar/TL 24 Şubat sabahında yüzde 2.5 yükselişle 14 TL'yi geçti ve 14.22'yi gördü.