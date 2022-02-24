Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna topraklarına saldırması üzerine her iki ülkede de gerilim had safhada. Rusya’nın dün gece Donbass’a girmesiyle yüzlerce Ukraynalı askerin öldüğü açıklanmıştı. Bölgede tansiyon yükselirken Rusya Federal Havacılık Ajansı’ndan açıklama geldi. Ajans, Donbass Bölgesi’ne yakın noktalarda bulunan havaalanlarında yurtiçi ve yurtdışı tüm uçuşların iptal edildiği belirtti.

RUSYA UÇUŞLARI DURDURDU

Ajans “2 Şubat 2022'den, 2 Mart 2022 tarihine kadar Rusya'nın güneyindeki Rostov, Krasnodar, Anapa, Gelencik, Elista, Stavropol, Belgorod, Bryansk, Orel, Kursk, Voronej, Simferopol kentlerine tüm uçuşlar geçici olarak durdurulmuştur. Uçuş kısıtlamaları kaldırıncaya kadar havaalanlarına gidilmemesi şiddetle tavsiye edilir” denildi.

AB Rusya yaptırımları için acil toplanıyor Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Rusya’nın Ukrayna’ya askeri harekatı sonrası uygulanması beklenen yeni yaptırım paketi konusunda acil toplantı yapacak.