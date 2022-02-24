Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün gece yaptığı açıklamalarla Ukrayna’nın doğusundaki Donbas'a askeri harekat başlatıldığını duyurmuştu. Ukrayna İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise "Rus işgali başladı" ifadeleri kullanıldı. Yapılan açıklamaların ardından Ukrayna'nın başkenti Kiev ve farklı noktalarda patlamalar meydana geldi.

3 GÜN ÖNCE KAYDEDİLDİ

Putin’in saldırı emrini verdiği görüntülerle ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. Novaya Gazeta'ya göre, Putin’in dün gece yaptığı konuşmasının 21 Şubat akşamı kaydedildiği belirtildi. Putin, üç gün önce bir konuşma gerçekleştirmişti. Gazeteye göre, Kremlin'in internet sitesinde yer alan ilgili videoların metaverileri de bu iddiayı doğruluyor.

MEKAN VE KRAVAT AYNI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in saldırı emrini verdiği konuşmasındaki görüntülerle üç gün önce yaptığı konuşmasındaki görüntülerinde benzerlik bulunduğu fark edildi. İki konuşmasındaki görüntülere bakıldığı zaman Putin’in iki kayıtta da aynı mekanda olduğu görülüyor. Giydiği kıyafet ve taktığı kravat da birbirinin aynısı.

Aynı mekan aynı kravat.

Rusya uçuşları durdurduğunu açıkladı Ukrayna harekatı sonrasında Rusya Federal Havacılık Ajansı 24 Şubat ile 2 Mart tarihleri arasında ülkenin güneyindeki tüm havaalanlarında uçuşların durdurulduğunu açıkladı.

AB Rusya yaptırımları için acil toplanıyor Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Rusya’nın Ukrayna’ya askeri harekatı sonrası uygulanması beklenen yeni yaptırım paketi konusunda acil toplantı yapacak.

Rusya bombaladı dolar fırladı! 14 TL'yi aştı Dolar kuru, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı harekat sonrasında yükselişe geçti. Dün 13.81'den kapanan dolar/TL 24 Şubat sabahında yüzde 2.5 yükselişle 14 TL'yi geçti ve 14.22'yi gördü.