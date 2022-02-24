Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya savaş ilan etmesinin ardından tüm dünya gözünü Ukrayna’ya çevirmiş durumda. Rusya’nın askeri birliklerle Kiev’e doğru ilerleyişi sürerken, bölgedeki Türkler savaştan korunmak için sığınaklara indiği görüldü.

BAKANLIKTAN ÇAĞRI YAPILDI

Ülkede patlama sesleri yükselirken, Rus jetleri Ukrayna hava sahasında uçuşlarına devam ediyor. Savaş alarmının verilmesinin ardından Türkiye Dışişleri Bakanlığı da Ukrayna'daki vatandaşlara yönelik açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, vatandaşların güvenli yerlere yerleşmeleri ve evlerden çıkmamalarına dair uyarılarda bulundu. Bunun üzerine bölgede bulunan Türkler harekete geçti.

TÜRKLER SIĞINAKLARA SAKLANDI

Savaştan korunmak için evlerinin altında bulunan sığınaklara saklanan Ukraynalılarla birlikte bölgede yaşayan Türkler de güvenli alanlara geçmeye başladı.

Sığınaklara saklandılar.

“ALLAH SONUMUZU HAYRETSİN”

Bölgeden video paylaşan bir Türk, “Sığınaklara iniyoruz komşularla hepimiz, Allah sonumuzu hayretsin bakalım" açıklamasında bulundu.

Rusya'nın Ukrayna harekatına dünyadan tepkiler Putin’in Ukrayna’nın doğusundaki Donbas’a özel askeri operasyon başlatmasının ardından dünya liderlerinden tepkiler peş peşe geliyor. ABD Başkanı Biden, "Dünya Rusya'dan hesap soracak" ifadeleriyle Rusya'ya tepki gösterirken, NATO Ukrayna ile birlikteyiz mesajı verdi. İngiltere ve Almanya'da açıklamalarda bulunurken Fransız lider Macron da eylemlerini kınayarak Rusya'nın derhal durdurulması gerektiğini söyledi.

Rusya uçuşları durdurduğunu açıkladı Ukrayna harekatı sonrasında Rusya Federal Havacılık Ajansı 24 Şubat ile 2 Mart tarihleri arasında ülkenin güneyindeki tüm havaalanlarında uçuşların durdurulduğunu açıkladı.

AB Rusya yaptırımları için acil toplanıyor Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Rusya’nın Ukrayna’ya askeri harekatı sonrası uygulanması beklenen yeni yaptırım paketi konusunda acil toplantı yapacak.