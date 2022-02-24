Türkiye Gazetesi

Mehmet Emin Arvas

Eski ABD Dışişleri Bakanı Madeleine Albright, Rusya’nın Ukrayna’daki ayrılıkçı bölgeleri tanıma kararından sonra The New York Times gazetesinde “Putin tarihi bir hata yapıyor” başlıklı makale kaleme aldı. 2000 başlarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşen üst seviyedeki ilk Amerikalı yetkili olduğunu belirten Albright, o görüşmede Putin’i “donuk” ve “bir yılan kadar soğuk” bulduğunu aktardı.

Putin’in daha sonraki 20 senede Stalin’in izinden gittiğini, iktisadi ve siyasi gücü kendisinde toplandığını, muhalefeti ezdiğini ve eski Sovyetler Birliği ülkelerinde Rusya’nın hakimiyetini zorla yeniden tesis etmeye çalıştığını ifade eden Albright, Ukrayna’yı işgal etmesinin Rusya için tarihi bir hata olacağını iddia etti. Eski Bakan, iddiasını şu ifadelerle savundu:

*Ukrayna’yı işgal, ülkesini diplomatik olarak tecrit edecek, iktisaden çökertecek ve daha birleşmiş ve kuvvetlenmiş Batı ittifakı karşısında stratejik olarak hassas duruma getirecektir.

*Putin’in eylemleri yaptırımlara yol açtı. Ukrayna’ya tam kapsamlı saldırı başlatırsa daha fazla yaptırım gelecektir. Bu sadece ülke ekonomisini değil aynı zamanda Putin’in yolsuzluklara bulaşmış yakın çevresini de mahvedecektir. Bu durum onların Putin’in liderliğine meydan okumalarına yol açabilir.

*Kanlı bir savaşın, Rusya’nın kaynaklarını tüketeceği ve Ruslarda can kayıplarına yol açacağı açıktır ama bu durum, Rusya’nın petrol ve doğal gazına olan bağımlılığını ortadan kaldırmak için Avrupa’yı acilen harekete geçirebilir (Bu, Almanya’nın Kuzey Akım 2 gaz boru hattının onaylanma sürecini durdurması ile zaten başladı).

*İşgalin, NATO’nun doğu kanadındaki kuvvetlerini takviye etmesine yol açacağı ve Baltık ülkeleriyle Polonya ve Romanya’da daimi olarak kuvvet bulunduracağı hemen hemen kesindir (Başkan Biden, salı günü Baltıklara daha fazla asker gönderilmesine karar verdi). Batı’nın da kuvvetli desteğiyle Ukrayna silahlı kuvvetleri işgale karşı sıkı bir direniş gösterecektir. Ukrayna’nın işgali, Kırım’ın 2014’teki ilhakı gibi olmayacak, daha çok Sovyetler Birliği’nin 1980’lerde Afganistan’da meşum işgaline benzer bir senaryo yaşanacaktır.

*İşgal, Rusya’yı Çin’e daha da bağımlı yapar. Putin, ülkesini gelişmesinin Batı’yla yakınlık kurmasına bağlı olduğunu biliyor. İlk görüşmemizde bana, “Ben Çin yemeklerini çok severim. Yemeği çubukla yemek çok eğlenceli. Ama bunlar küçük işler. Bizim zihniyetimiz Avrupalı olmak. Rusya, Batı'nın sıkı bir parçası olmak zorunda” demişti.

*Putin’in ikinci bir Soğuk Savaş’ın Rusya için iyi gitmeyeceğini bilmesi gerekiyor. ABD’nin her kıtada güçlü müttefikleri vardır. Putin’in dostları ise Beşşar Esad, Alexander Lukaşenko ve Kim Jong-un gibilerdir.

Rusya'nın Ukrayna harekatına dünyadan tepkiler Putin’in Ukrayna’nın doğusundaki Donbas’a özel askeri operasyon başlatmasının ardından dünya liderlerinden tepkiler peş peşe geliyor. ABD Başkanı Biden, "Dünya Rusya'dan hesap soracak" ifadeleriyle Rusya'ya tepki gösterirken, NATO Ukrayna ile birlikteyiz mesajı verdi. İngiltere ve Almanya'da açıklamalarda bulunurken Fransız lider Macron da eylemlerini kınayarak Rusya'nın derhal durdurulması gerektiğini söyledi.

Rusya Ukrayna'yı vurdu: Kaçış başladı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Donbas'a özel askeri operasyon kararının ve Kiev'deki patlama seslerinin ardından binlerce Ukraynalı Polonya sınırına doğru kaçmaya başladı.