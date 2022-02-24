Türkiye Gazetesi

AB Yüksel Temsilcisi Josep Borrell, Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri operasyon sonrasında ilk resmi açıklama yapıldı. Borrell'in açıklamasından satır başları şöyle:

“II. Dünya Savaşı'ndan beridir en karanlık günü yaşıyoruz. Uluslararası kamuoyu bu konunun ciddiyetinin farkında olmalı. Bu bir ölüm-kalım meselesi. Bu küresel toplumumuzun geleceğiyle ilgili bir meseledir. Birlik içinde duracağız. Bugüne kadar uyguladığımız en sert yaptırımlardan biri olacak. Biz AB olarak çok güçlü bir topluluğuz, bunu kimse hafife almamalı. Aktif olarak tahliye çalışmalarına da destek vereceğiz.

Bu krizi Rusya başlattı. Başkan Putin derhal bu anlamsız saldırıya son versin. Avrupa Birliği şimdiye kadarki en güçlü ve en sert yaptırım paketini hazırlıyor. Bu küresel toplumumuzun geleceğiyle ilgili bir meseledir. Birlik içinde duracağız. Biz AB olarak çok güçlü bir uluslar topluluğuyuz bunu kimse hafife almamalı. Aktif olarak tahliye çalışmalarına da destek vereceğiz.”

Rusya'nın Ukrayna harekatına dünyadan tepkiler Putin’in Ukrayna’nın doğusundaki Donbas’a özel askeri operasyon başlatmasının ardından dünya liderlerinden tepkiler peş peşe geliyor. ABD Başkanı Biden, "Dünya Rusya'dan hesap soracak" ifadeleriyle Rusya'ya tepki gösterirken, NATO Ukrayna ile birlikteyiz mesajı verdi. İngiltere ve Almanya'da açıklamalarda bulunurken Fransız lider Macron da eylemlerini kınayarak Rusya'nın derhal durdurulması gerektiğini söyledi.