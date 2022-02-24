Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi sırasında başkent Kiev dahil birçok kent vurulurken Ukrayna, 5 Rus savaş uçağını düşürdüğünü açıkladı. Rusya, savaş uçaklarının düşürüldüğü haberini yalanlarken Ukrayna son olarak, Rus saldırısında 8 kişinin öldüğünü, 9 kişinin de yaralandığını belirtti.

Kiev'in yanı sıra Harkov, Kramatorsk, Mariupol, Mykolaiv ve Odesa kentlerinde yerel saatle 04.50'den sonra art arda patlamalar yaşandı. Özellikle Kiev'de çok sayıda patlama meydana gelirken kentte sirenler çaldı. Bazı siviller kenti terk etmeye çalışırken bazıları da metro istasyonları ve evlerinin bodrumlarına sığındı.

APARTMAN BOMBALANDI

Rus saldırıları sırasında Kharkiv kentindeki bir apartman kompleksi zarar gördü. En az bir kişinin yaralandığı, ayrıca olay yerinde bir kişinin yerde yattığı görüldü.

Ukrayna Devlet Sınır Muhafız Servisi, Rusya'nın Belarus ve Kırım'dan Ukrayna'ya saldırı başlattığını duyurdu.

Açıklamada, Belarus'un desteklediği Rus güçleri tarafından saldırı yapıldığı belirtildi. Sınır birliklerine saldırı gerçekleştiği ifade edilen açıklamada, Luhansk, Sumi, Harkiv, Çernihiv ve Jitomir şehirlerinde saldırılar olduğu bildirildi.

Bombaların isabet ettiği ve sivillerin kaldığı apartmanda çıkan yangına müdahele ediliyor.

Ayrıca Kırım’dan da saldırı yapıldığı kaydedildi.

UKRAYNALILAR ÜLKEYİ TERK EDİYOR

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de büyük patlama seslerinin duyulmasının ardından Kiev'de yaşayanlar kenti terk etmek için hemen hazırlıklarını yaparak yollara düştü.

Rusya'nın askeri harekat başlatmasının ardından başkent Kiev'de yaşayanlar yurt dışına çıkabilmek için harekete geçti.

Patlamaların ardından Kiev'de yaşayanların bir kısmı şehri terk etmeye başladı

Trafikte tek yönlü olarak uzun kuyruklar oluştu.

Ukrayna Büyükelçisinden yaptırım çağrısı: Türkiye Boğazları kapatmalı Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, hava sahasının ve Rus gemileri için Boğaziçi ve Çanakkale Boğazları’nın kapatılması için çağrısında bulundu. Büyükelçi Türkiye’nin Rus tarafına yaptırım uygulanmasını istediklerini belirtti.

Savaş bölgesinden paylaşıldı! Ukrayna'daki Türkler korunmak için sığınaklara yerleşti Rusya’nın Ukrayna’ya karşı askeri harekat başlatmasının ardından, Kiev’den patlama sesleri yükselmeye başladı. Savaştan kaçıp güvenli bölgeye geçmeye çalışan Ukrayna vatandaşların arasında bulunan bir Türk’ün yayınladığı video, bölgedeki korkunç tabloyu gözler önüne serdi. Savaştan kaçan insanların sığınaklara indikleri görüldü.

Rusya'nın Ukrayna harekatına dünyadan tepkiler Putin’in Ukrayna’nın doğusundaki Donbas’a özel askeri operasyon başlatmasının ardından dünya liderlerinden tepkiler peş peşe geliyor. ABD Başkanı Biden, "Dünya Rusya'dan hesap soracak" ifadeleriyle Rusya'ya tepki gösterirken, NATO Ukrayna ile birlikteyiz mesajı verdi. İngiltere ve Almanya'da açıklamalarda bulunurken Fransız lider Macron da eylemlerini kınayarak Rusya'nın derhal durdurulması gerektiğini söyledi.

Görüntülerde ortaya çıktı! Putin Ukrayna'ya saldırı emrini üç gün önce verdi Dün gece Rusya tarafından Ukrayna’ya askeri operasyon başlatıldı. Rusya Devlet Başkanı Putin’in dün akşam kamera karşısına geçip Ukrayna’ya karşı verdiği saldırı emrinin 21 Şubat’ta verdiği ortaya çıktı. Putin’in dün gece yaptığı saldırı açıklamasında kaydedilen görüntülerin, üç gün önce yaptığı konuşmadaki görüntülerle aynı olduğu görüldü. Üç gün önce çekilen görüntülerle karşılaştırıldığı zaman Rus liderin kıyafetleri, mekan ve oturduğu koltuk aynı. Kremlin'in internet sitesinden indirilen görüntülerin metaverileri de bunu doğruluyor.