Türkiye Gazetesi

Twitter Rusya’nın askeri manevraları hakkında paylaşım yapan 12 hesabı askıya almasının yanlışlıkla olduğuna dair bir açıklama yaptı. Açıklamada hesaplarının askıya alınmasının 'koordineli bir bot kampanyasından veya hesapların diğer kullanıcılar tarafından toplu olarak bildirilmesinden kaynaklanmadı' denildi.

"YAPTIRIM EYLEMİ YANLIŞLIKLA GERÇEKLEŞTİ”

Twitter sözcüsünün açıklamasında "Yeni ortaya çıkarak politikalarımızı ihlal eden anlatıları proaktif olarak izliyoruz ve bu sefer, bir dizi hesap üzerinde yaptırım eylemini yanlışlıkla gerçekleştirdik. Bu eylemleri hızla gözden geçiriyoruz ve etkilenen bir dizi hesaba erişimi proaktif olarak yeniden etkinleştirdik" denildi.

“OTOMATİK YAPTIRIMLARI TETİKLEMİYORUZ”

Twitter sözcüsü, sosyal medya platformunun sentetik ve manipüle edilmiş medyaya karşı kurallarına dayanarak hareket ederken yanlışlık yaptıklarını söyledi. Twitter'ın site bütünlüğünden sorumlu baş yetkilisi Yoel Roth, şirketin olanları yakından araştırdığını, ancak toplu bildirmelerin bir faktör olmadığını söyledi. Roth, "Tam da bununla ne kadar kolay oynanabileceğinden ötürü bildirme hacmine göre otomatik yaptırımları tetiklemiyoruz" dedi.

AB'den Rusya'ya saldırı tepkisi: En ağır yaptırımı uygulayacağız Rusya’nın dün gece Danbass bölgesine başlattığı askeri operasyonun ardından dünyadan tepkiler peş peşe gelirken Avrupa Birliği’nden de açıklama geldi. AB Yüksek Temsilcisi Borrell, “Bugüne kadar uyguladığımız en sert yaptırım olacak” açıklamasında bulundu.