Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ülke çapında sıkıyönetim ilan etti.

UKRAYNA ORDUSU: 50 RUS ÖLDÜRÜLDÜ, 6 UÇAK VE 4 TANK İMHA EDİLDİ

Ukrayna ordusu, ülkenin doğusunda yaklaşık 50 Rus askerinin öldürüldüğünü, 6 Rus uçağının ve 4 tankın imha edildiğini açıkladı.

RUSYA İDDİALARI REDDETTİ

Rusya ise hava ve zırhlı araçlarının zarar gördüğü iddialarını reddetti.

Bununla birlikte, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi durumun kontrol altında olduğu ve Blitzkierg durumunun yaşanmadığını aktardı. Blitzkrieg ya da yıldırım harbi, II. Dünya Savaşı sırasında Almanların sahip olduğu temel savaş doktrinine deniliyor. Doktrin, hızlı ve ani saldırılarla, düşmanın düzenli bir savunma kurmasını engelleyip sonra da hızlı bir şekilde yok etmeyi amaçlıyor.

Ukrayna Rusya'ya karşı NATO'dan askeri destek istiyor Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Kırım'ın yasa dışı ilhakı sırasında hazırlıksız yakalandıklarını ancak bu kez ihtiyatlı olduklarını belirterek Rusya'ya karşı NATO'dan askeri destek ve yaptırımlar dahil daha fazla destek vermesini istedi.

Zelenskiy: 'Ukrayna Rusya ile müzakerelere hazır' Ukrayna Devlet Başkanı seçildikten sonra ilk resmi yurt dışı ziyaretini Brüksel'e yapan Vladimir Zelenskiy, ülkesinin Rusya ile müzakerelere hazır olduğunu belirtti.