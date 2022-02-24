Türkiye Gazetesi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, "Siyasi kazanım nedir, bir kere uluslararası topluma verdiği mesajdır. Bunu yapabilecek herkese silah dağıtmaya başladık. Askeri tecrübesi olan herkesin gelip, İçişleri Bakanlığı'na başvurmasını istiyoruz. Bizi koruyan savaşçılarımıza kan bağışı yapmanızı istiyorum.

ÜLKENİZİ SAVUNMAYA HAZIR OLUN

Tüm iş insanlarımız da geleceğimiz için sorumluluğu paylaşmaktadır. Mağazalarımızın dükkanlarımızın dolu olması gerekiyor. Ülkenizi savunmaya hazır olun. Ukrayna vatandaşlarının her biri vatanını korumak için ellerinde silahlarla hazır olacak. Her Ukrayna vatandaşı ülkesini koruyacak. Bu sabah tarihe geçti.

RUSYA'NIN AMACI BİR ULUSU YOK ETMEK

Ruysa ile demokratik bağları tamamen kopardık. Ülkemizi Rusya'ya bırakmayacağız. Rusya, ülkemize sabah saatlerinde Nazilerin 2. Dünya Savaşı'nda yaptığı gibi korkakça saldırmıştır. Rusya vatandaşları hangi yolu seçeceklerini kendileri karar verecek. Ruslara sesleniyorum. Sokağa çıkıp, tepkinizi gösterin. Sizin Rus kanallarında bunu engelleyecekler. Onların amacı bir ulusu yok etmek, bu imkansız. Tarihi silemezsiniz, bu mümkün değil" dedi.

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