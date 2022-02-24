Türkiye Gazetesi

Moskova Borsasında kayıpların derinleşmesi ile sabah erken saatlerde durdurulan işlemler saat 10.00'da tekrar başlatıldı. Borsada MICEX endeksi açılışta yüzde yaklaşık 14 değer kaybederek 2.656 puana, RTS endeksi de yüzde 20 azalarak 964 puana kadar geriledi.

RUSYA DEVLERİNDE BÜYÜK ÇÖKÜŞ

Dolar/ruble paritesi de yüzde 6,2 artışla 86,5 seviyesine, avro/ruble paritesi de yüzde 6 yükselişle 97,4’e çıktı. Rusya'da RTS endeksinde düşüş Ukrayna'ya yönelik başlatılan işgal sonrası yüzde 49'a ulaştı. Sberbank'ın hisseleri, yüzde 46 düşüşle 114 rubleden işlem görüyor. Gazprom hisseleri ise yüzde 54 değer kaybıyla 127 rubleye indi. Rosneft yüzde 53, Lukoil yüzde 48 ve Yandex yüzde 43 azalışla işlem görüyor.

DÖVİZ PİYASALARINA MÜDAHALE EDİLİYOR

Rusya Merkez Bankası, piyasalarda yaşanan değer kayıplarına ilişkin yaptığı açıklamada, “Rusya Merkez Bankası, finansal piyasadaki durumu istikrara kavuşturmak için döviz piyasalarına müdahale edecek. Jeopolitik durumun kötüleşmesi ve piyasadaki dalgalanmaların ışığında, her türlü senaryo için net planlarımız bulunmaktadır.” ifadelerini kullandı.

RUS RUBLESİ TARİHİN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

Rus rublesi, ABD doları karşısında yüzde 8.4 oranında değer kaybederek tarihinin en düşük seviyesi olan 87.99'a geriledi. Rusya’nın Ukrayna’ya işgalinin başlamasının ardından Rus borsasında ve rublede görülen değer kayıpları nedeniyle işlemler geçici olarak durduruldu. İşlemlerin saat 10.00'da tekrar başladığı açıklandı.

Rusya’nın ambargolara karşı gizli silahı belli oldu: Beş yıl boyunca yetecek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gece yaptığı açıklamalarda Ukrayna’nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Sabah saatlerinde Rusya askerleri Ukrayna’ya girerken, patlama sesleri art arda geldi. Rus askerlerinin Ukrayna’ya girmesiyle dünya liderlerinden tepki yağmaya başladı. Birçok ülke Rusya’ya yönelik ambargo ve yaptırım kararı aldığını açıkladı. Peki alınan bu yaptırım kararları Rusya’nın geri çekilmesini sağlar mı? Rusya’nın bu yaptırımlara karşı ise yeni bir ekonomik modelleme yaptığı belirtildi. Yapılan modellemeye göre Rus Merkez Bankası'nın kasasındaki parayla 60 ay sıkıntı çekilmeyeceği ifade ediliyor.