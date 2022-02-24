Rusya’nın sabaha karşı Ukrayna’ya operasyon emri vermesinin ardından birçok noktaya saldırı başladı. Ülkenin kuzeyindeki Harkov kentinde korkuya kapılan halk metro istasyonlarına sığındı. Başkent Kiev’de ise Rus birliklerin saldırıları sonrası meydana gelen hasar görüntülendi.
Rusya Ukrayna'yı vurdu: Kaçış başladı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Donbas'a özel askeri operasyon kararının ve Kiev'deki patlama seslerinin ardından binlerce Ukraynalı Polonya sınırına doğru kaçmaya başladı.
Rusya Ukrayna'daki diplomatları tahliye etmeye başladı Rusya Ukrayna'daki diplomatları tahliye etmeye başladı.
Ukrayna’da halk metro istasyonuna sığındı
24.02.2022 - 13:16 | Son Güncelleme: 24.02.2022 - 13:19
Türkiye Gazetesi
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının ardından panikleyen halk Harkov kentinde metro istasyonuna sığındı.
Rusya’nın sabaha karşı Ukrayna’ya operasyon emri vermesinin ardından birçok noktaya saldırı başladı. Ülkenin kuzeyindeki Harkov kentinde korkuya kapılan halk metro istasyonlarına sığındı. Başkent Kiev’de ise Rus birliklerin saldırıları sonrası meydana gelen hasar görüntülendi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Rusya,Ukrayna,haber,
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