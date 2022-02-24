Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna'daki doğusundaki Donetsk yönetiminin bağımsızlığını tanıması üzerine dün gece askeri operasyon düzenlemesine dünyadan tepki yağdı. AB şu ana kadar görülmemiş büyük yaptırımların Rusya’yı beklediğini söyledi. Ülkelerin tek tek yaptırım kararı sonrasında Rus rublesi tarihinin en düşük seviyesini görürken Formula 1'den de sürpriz bir hamle geldi.

FORMULA 1 RUSYA’YI GP’DEN KALDIRDI

Formula 1'in resmi bilet satış sitesinde Rusya GP'nin kaldırıldığı ve 2022 Türkiye Grand Prix'si için sayfa açıldığı görüldü. Normal şartlarda takvimde yer alamayan Türkiye GP'nin bu gelişme ile birlikte Rusya'nın yerine yarış takvimine girebileceği öne sürüldü. Formula 1 yönetiminden henüz konuya dair resmi bir açıklama gelmedi.

Ukraynalı yıldız futbolcudan Rusya’ya sert tepki! Armasıyla dünyaya mesaj verdi Rusya-Ukrayna savaşı futbol dünyasında da yankı bulmaya devam ediyor. Şampiyonlar Ligi’nde Benfica ile Ajax karşılaşmasında gol atan Ukraynalı futbolcu Roman Yaremchuk, gol sevincini Rusya’ya sert tepki göstererek savaşa tepki gösterdi. Golünü attıktan sonra formasını çıkartan futbolcu, Ukrayna Devlet Arması'nın olduğu bir tişörtle Moskova yönetimine tepkisini gösterdi. Maçın ardından sosyal medya hesabından da paylaşım yapan yıldız futbolcu, "Burası bizim ülkemiz, tarihimiz, kültürümüz, insanımız ve sınırlarımızdır. Savunmacılarımıza cesaretleri için teşekkür etmek istiyorum" mesajını verdi.