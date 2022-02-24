Türkiye Gazetesi

Diploması çağrılarına ve tepkilere kulaklarını tıkayan Putin, Ukrayna'daki ayrılıkçı hükümeti tanıdıklarını açıklamasının ardından bu sabah itibariyle Ru sordusuna Donbass'a girin emri verdi.

Savaşı resmen başlatan bu emrin ardından peş peşe ABD ve batı ülkelerinden tepkiler gelirken, Ukrayna Devlet Başkanı Viladimir Zelenski Rusya'nın amacınının bir ulusu yok etmek olduğunu söyleyerek halka direniş çağrısında bulundu.

Hem ABD hem AB, Rusya'ya çok sert yaptırımlar uygulayacağını açıklarken Rusya sivil kayıplarına rağmen saldırıların dozunu artırıyor.

PUTİN'E İLK DESTEK ÇİN'DEN GELDİ

Rusya'ya tepkiler artarken, en büyük destek Çin'den geldi. Çin'in Rusya işgaline ilişkin yaptığı resmi açıklama büyük tepki topladı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chungying, Rusya'ya askeri teçhizat sağlanmayacağının altını çizerken "Güçlü bir ülke olarak Rusya'nın bu konuda Çin'e veya diğer ülkelere ihtiyacı olmadığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

YAPTIRIMLARI DELEN KARAR

Ukrayna-Rusya krizine ABD ve müttfiklerinin neden olduğunu savunan Çin, Rusya'dan buğday ithaline de onay verdi.

Rusya dünyanın en büyük buğday üreticilerinden biri olmasına rağmen yıllardır devam eden yaptırımlar nedeniyle bu durumdan fayda sağlayamıyordu.

TAYVAN'DA ENDİŞELER ARTTI

Öte yandan dünya Ukrayna krizine odaklanırken bir başka kriz de Uzak Doğu'da patladı. Tayvan'ı kendi toprağı olarak gören Çin yaklaşık 2 yıldır ada ülkesinin çevresindeki askeri faaliyetlerini artırıyordu. Sabah saatlerinde Çin savaş gemilerinin Tayvan Boğazı'nda iki devletin karasularını ayıran Medyan Hattı'nı geçerek Tayvan karasularına girmesi iki ülke arasında gerilimi tırmandırdı.

TAYVAN UKRAYNA DEĞİL

'Tayvan, elbetteki Ukrayna değildir.' diyen Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chungying, "Tayvan, daima Çin'in ayrılmaz bir parçası olmuştur. Bu inkar edilmez bir tarihi ve hukuki gerçektir. "dedi.

ÇİN'E FIRSAT DOĞDU

Tayvanlı resmi güvenlik yetkilisi Çin’in Ukrayna’daki krizi Tayvan üzerinde bir etki alanı oluşturmak için kullanabileceği uyarısında bulundu. Yetkilinin açıklamasında Çin’in ABD ile Tayvan arasındaki ilişkilere zarar vermek isteyeceği vurgusu öne çıktı. Son olarak bu duruma değinen resmi yetkili, ABD ile Tayvan ilişkilerinin son derece sağlam olduğunu ve Ukrayna’da yaşanan krizin Tayvan ile kıyaslanmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

TAYVAN'DA HÜKÜMET ALARMA GEÇTİ

Rusya ve Ukrayna arasındaki krizi yakından takip eden Tayvan, aynı zamanda yaşanan gerginliğin ardından kendi ulusal güvenliğini arttıracak adımlar atmaya da karar verdi. Ing-wen, ulusal güvenlikten sorumlu birim ve silahlı kuvvetlere Tayvan Boğazı’ndaki gözlemlerini sıkılaştırmaları için talimat verdi.

Ukrayna halkı, şehri terk etmeye başladı Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin'in Rus ordusuna Donbas'a girme emri vermesi ile başlayan savaşta, saldırıların ardından Ukrayna halkı, şehri terk etmeye başladı.

Zelenski'den Ukrayna halkına direniş çağrısı Ukrayna lideri Viladimir Zelenski halka direniş çağrısı yaparak, "Eli silah tutan herkesi şehirlerimizi savunmaya davet ediyorum. Bu şeytanın(Putin-Rusya) tek amacı bir ulusu yok etmektir." dedi.

Ukrayna: 6 uçak vuruldu, 50 Rus askeri öldürüldü Ukrayna ordusu tarafından yapılan açıklamada, “50 Rus işgalci öldürüldü, Rusya Silahlı Kuvvetlerine ait 6’ncı uçak Kramatorsk bölgesinde imha edildi” ifadeleri kullanıldı.