Türkiye Gazetesi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, büyükelçilerle görüşmesinin ardından Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı saldırılar ile ilgili açıklamada bulundu.

Stoltenberg, “Avrupa’nın güvenliği için çok önemli bir an” derken, “Rusya’yı acilen askeri güçlerini çekmeye çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Genel Sekreter, “Uluslararası hukuk ihlal edildi. Rusya çok ciddi sonuçlarla karşı karşıya"şeklinde konuştu.

Jens Stoltenberg'in açıklamalarından satır başları:

NATO hava sahası 100 savaş uçağı ile korunuyor. Bir müttefike yapılan saldırı, ittifakın tepkisini tetikleyecektir. NATO tarihteki en büyük birlik. İttifakın üst düzey askeri komutanın talebi üzerine savunma planlarını etkinleştirmeye karar verdi. Önümüzdeki günlerde NATO'nun doğu kanadına daha fazla asker gelecek. Rusya siyasi diplomasi kapısını kapattı, bu konuda çok üzgünüz. Bu işgal sürpriz değil. Uyarılarını aylarıdır yapıyoruz.

"UKRAYNA'YA ASKER GÖNDERME PLANIMIZ YOK"

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Ukrayna'ya asker gönderme planımız yok, savaşın NATO topraklarına sıçramaması için savunma planlarımızı aktive ediyoruz"

https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/829140.aspx



NATO'dan Rusya'ya kritik hamle NATO, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle Washington Antlaşması'nın 4'üncü maddesi uyarınca müttefiklerle istişarede bulunarak, caydırıcılığı ve savunmayı güçlendirmek için ek adım kararı aldıklarını duyurdu.

NATO: Ukrayna’ya güçlü politik destek sağlayacağız NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO’nun Almanya’nın Kuzey Akım 2 kararından memnun olduğunu ifade ederek, Ukrayna'ya güçlü politik destek sağlayacaklarını açıkladı.