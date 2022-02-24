Türkiye Gazetesi

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de büyük patlama sesleri duyuldu.. Kiev'in yanı sıra Harkov, Kramatorsk, Mariupol, Mykolaiv ve Odesa kentlerinde de art arda patlamalar yaşandı.

Donbas bölgesinde yer alan Kramatorsk kenti üzerinde ise savaş jetlerinin sesi duyuldu. Rusya, Ukrayna ve Belarus ile olan batı sınırında hava sahasının sivil uçuşlara kapatıldığını duyurdu.



Rusya, Ukrayna'ya saldırılarına devam ediyor. Ukrayna’nın Odessa şehrindeki yetkililer, düzenlenen füze saldırısında 18 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Ayrıca ülkenin başkenti Kiev’in yakınında bulunan Brovary kasabasında en az 6 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.



Rusya Ukrayna'daki diplomatları tahliye etmeye başladı Rusya Ukrayna'daki diplomatları tahliye etmeye başladı.

Rusya Ukrayna'daki diplomatlarını tahliye ediyor Rusya-Ukrayna krizinde son durum: Rus Haber Ajansı Ukrayna'daki diplomatların tahliye edilmeye başlandığını duyurdu. Reuters ise Rusya Büyükelçiliği'nin binadaki Rus bayrağını indirdiği bilgisini geçti. Kiev yönetimi bir ay süreyle OHAL ilan ettiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Zelenskiy'nin imzaladığı bir kararname ile 18-60 yaş arası yedek askerler göreve başladı. Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Rusya-Ukrayna krizine dair açıklamalar yaptı. Bodnar krize ilişkin saldırı ihtimalinin olduğunu söyledi. Bodnar "Rusya'ya en güzel cevap Ukrayna'nın NATO'ya kabul edilmesiyle verilir." ifadelerini kullandı.