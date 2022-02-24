Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya savaş ilan etmesinin ardından, iki ülkenin askeri kapasiteleri merak edilmeye başladı. Askeri analistler tarafından yapılan incelemelerde, Ukrayna ordusunun 2014'e kıyasla daha güçlü ve hazırlıklı olduğu görülürken, Rus ordusunun geniş envanter kapasitesine sahip olduğu belirtildi.

İKİ ÜLKENİN ASKERİ GÜÇLERİ ANALİZ EDİLDİ

Krizin savaşa dönüşmesinin ardından iki ülkenin askeri kapasiteleri merak edilmeye başladı. Askeri analistler tarafından yapılan açıklamada hem hava hem de kara kuvvetleri olarak Ukrayna'dan açık ara üstün olan Rus birliklerinde 850 bin aktif askeri personeli bulunduğu belirtildi. Ukrayna’nın ise 250 bin aktif askeri personelinin olduğu belirlendi. Ukrayna'nın askeri harcamalarının gayrisafi yurt içi hasılasına oranı 2021'de 5,9 milyar dolarla yüzde 4,1 seviyesinde gerçekleşti. Rusya'nın ise ordusu için yaptığı harcamaların 2021'de gayrisafi yurt içi hasılasına oranı 61,7 milyar dolarla yüzde 4,3 seviyesindeydi.

RUSYA HEM KARADA HEM DE HAVADA ÜSTÜN

Askeri personellere bakıldığı zaman ise Rus ordusunun, 850 bin aktif askeri personeli, 250 bin rezerv personeli ve 200 bin de paramiliter kuvveti bulunurken, Ukrayna ordusunun 250 bin aktif askeri personeli, 250 bin rezerv personeli ve 50 bin de paramiliter kuvveti olduğu görülüyor. Kara kuvvetleri anlamında da Rusya 12 bin 420 tank, 30 bin 122 zırhlı araç, 6 bin 574 kundağı motorlu topçu, 7 bin 571 çekili topçu ve 3 bin 391 mobil roketatar ile Ukrayna'ya karşı üstünlüğe sahip. Ukrayna ise 2 bin 596 tank, 12 bin 303 zırhlı araca sahip.

RUSYA AÇIK ARA ÖNDE

Hava kuvvetlerine bakıldığı zaman ise Rus hava kuvvetlerinin 772 savaş uçağı, 739 saldırı uçağı ve 2 binden fazla helikopter bulunurken, Ukrayna'ya ait 69 savaş uçağı, 29 saldırı uçağı ve yaklaşık 60 helikopter var. Rusya, 1 uçak gemisi, 15 muhrip, 70 denizaltı ve 11 fırkateynle, muhrip veya denizaltısı bulunmayan, sadece bir firkateyne sahip Ukrayna'ya karşı bu alanda da üstünlük kuruyor.

Rus yetkililerin vurguladığı önemli bir unsur da sahip oldukları nükleer başlık sayıları. Rus nükleer cephaneliğinde, 1600 adedi balistik füze ve stratejik bombardıman uçaklarına yerleştirilmek üzere 4 bin 490 savaş başlığı olduğu tahmin ediliyor.

Rusya'dan Ukrayna'ya füze saldırısı: 18 ölü Rusya tarafından Ukrayna’nın Odessa şehrine düzenlenen füze saldırısında 18 kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna-Rusya savaşı Türk markalarını vurdu! Ülkedeki 200 mağaza kapatıldı Vladimir Putin’in talimatı ile Rus ordusu Ukrayna’ya askeri hareket başlattı. Bölgede sıcak çatışmalar devam ederken, peş peşe patlama sesleri gelmeye devam ediyor. Rusya’nın savaş hamlesine Avrupa ülkelerinden tepkiler gelmeye devam ederken, Ukrayna’da faaliyet gösteren Türk hazır giyim mağazalarını da bu savaştan etkilendi. Birçok ünlü Türk markası, güvenlik nedeniyle mağazalarını kapatmak zorunda kaldı. Öte yandan bölgedeki büyük organize Türk perakendecilerin yeni mağaza açılışlarını askıya aldığı öğrenildi.

Ukrayna krizi, Çin işgalinden endişelenen Tayvan'ı alarma geçirdi! Rusya'nın Ukrayna'ya girmesi ile resmen başlayan savaşın ardından dünya liderlerinden Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin'e tepki yağıyor. Diplomatik çağrılara ve yaptırımlara rağmen Donbas'a giren Rusya'ya Çin'den destek geldi. Tayvan'ı kendi toprağı olarak gören Çin de son dönemde ada çevresinde askeri faaliyetlerini artırmıştı, bu durum Tayvan Ukrayna gibi mi olacak sorularını akıllara getirdi.