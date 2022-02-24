Türkiye Gazetesi

İngiltere'de geçen hafta Fulham’da açılan dükkanda dünyanın dört bir tarafından getirilen doğal sular satılıyor. Fine Liquids isimli dükkan sertifikalı su tadımcısı Milin Patel (40) tarafından işletiliyor.

Dünyada hiçbir doğal suyun tadının aynı olmadığını söyleyen Patel, “Suya her zaman derin bir tutkum olmuştur. Bir suyu benzersiz yapan birçok faktör vardır. Farklı sıcaklıklar ve mineral seviyeleri suyun tadını ve ağızda bıraktığı hissi etkiler” dedi. Dükkanda su fiyatları şişesi 2,5 sterlinden (yaklaşık 50 TL) başlıyor, Patagonya'daki bir buzuldan getirilen 750 ml'lik APSU Origin Water’da olduğu gibi nakliye dahil 130 sterline (2.500 TL) kadar çıkıyor.



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