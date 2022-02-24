Türkiye Gazetesi

Rust (Pas) filminin çekimleri sırasında elindeki tabancanın ateş almasıyla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’in (42) ölümüne yol açan ünlü Amerikalı aktör Alec Baldwin (63), ABC News televizyonuna yaptığı açıklamada kendisini suçlu hissetmediğini, ölümden kendisinin sorumlu olmadığını ifade etmişti. Bu ifadeler, Halyna'nın 16 yıllık kocası Matt Hutchins’i kızdırdı.

NBC televizyonunda bir programa katılan Hutchins, “Onu izlerken çok sinirlendim. Ölümü hakkında ayrıntılı bir şekilde konuştuktan ve onu nasıl öldürdüğünü tarif ettikten sonra herhangi bir sorumluluk kabul etmediğini duymak beni çok kızdırdı. Silahı tutan adamın, ateş alma sonrasında sorumlu olmadığını iddia etmesi çok saçma” dedi.

Baldwin, New Mexico eyaletinde gerçekleşen olayda ısrarla tetiği kendisinin çekmediğini ifade etmişti. Hutchins, karısının 21 Ekim 2021’deki ölümüyle ilgili olarak Baldwin’le birlikte film ekibinden birkaç kişi hakkında "ihmal sonucu ölüme sebebiyet verme" suçlamasıyla15 Şubat’ta dava açmıştı.

Alec Baldwin ve yapımcılara dava açıldı ABD'de 'Rust' (Pas) film setinde yaşanan ölümlü kazayla ilgili oyuncu Baldwin ve yapımcılara dava açıldı

Alec Baldwin’e "ihmalden" dava açıldı Görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’in çekim provaları sırasında kazara öldürüldüğü “Rust” (Pas) filminde baş ışık teknisyeni olarak görev yapan Serge Svetnoy, tabancayı ateşleyerek ölüme yol açan aktör Alec Baldwin aleyhinde dava açtı.