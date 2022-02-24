Türkiye Gazetesi

Rusya'nın gece yarısı başlattığı operasyonun ardından Ukrayna halkında gerginlik ve bekleyiş devam ediyor. Askerlerin Ukrayna'ya girmesine halk tepkiler sürerken bir kadın vatandaşın Rus askerine zorlu sorusu sosyal medyaya düştü.

"ÜLKEMİZE NEDEN GELDİNİZ"

Putin'in, işgal emrinin ardından Ukrayna topraklarına giren Rus askerine Ukrayna vatandaşı bir kadın tepki gösterdi.

Ukraynalı kadının, "Neden ülkemize geldiniz?" dediği görüldü.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Rusya ve Ukrayna savaşına ilişkin açıklama Tarım ve Orman Bakanlığı, bağlı ve ilgili kuruluşlarıyla birlikte uluslararası gelişmeleri yakından takip ettiğini ve gerekli tedbirleri aldığını açıkladı.

Rusya Donbass'ta bir hastaneyi vurdu! 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı Ukrayna tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Donbass'taki bir hastaneyi vurduğu ve 4 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı açıklandı

Rusya Savunma Bakanlığı: 114 Ukrayna askeri teslim oldu, 74 askeri tesis imha edildi Rusya’nın Ukrayna operasyonuna dair Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 114 Ukrayna askerinin teslim olduğu ve toplam 74 askeri tesisin imha edildiği belirtildi.