Türkiye Gazetesi

TBMM Başkanı Şentop, Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri harekatla ilgili açıklamada bulundu.

"BAŞLATILAN HAREKATI KABUL EDİLEMEZ BULUYORUZ"

Şentop açıklamasında, “Rusya Federasyonu tarafından Ukrayna’ya başlatılan askerî harekâtı kabul edilemez buluyoruz. Bu saldırı, başta bölgemizin istikrarı olmak üzere dünyada barış ve güvenliği sarsabilecek tehlikeli bir adımdır. Dostluk ve iyi komşuluk ilişkilerimiz bulunan Rusya Federasyonu ve Ukrayna’nın bu meseleyi uluslararası hukuk ve Minsk Mutabakatları çerçevesinde, diplomasi ve diyalog yoluyla acilen çözüme kavuşturması en samimi dileğimizdir. Savaşın kazananı olmayacağını bir kere daha hatırlatırken Ukrayna’nın siyasi birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğünü desteklediğimizin altını çiziyoruz.” ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Rusya ve Ukrayna savaşına ilişkin açıklama Tarım ve Orman Bakanlığı, bağlı ve ilgili kuruluşlarıyla birlikte uluslararası gelişmeleri yakından takip ettiğini ve gerekli tedbirleri aldığını açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı: 114 Ukrayna askeri teslim oldu, 74 askeri tesis imha edildi Rusya’nın Ukrayna operasyonuna dair Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 114 Ukrayna askerinin teslim olduğu ve toplam 74 askeri tesisin imha edildiği belirtildi.

Rusya'dan Ukrayna'ya füze saldırısı: 18 ölü Rusya tarafından Ukrayna’nın Odessa şehrine düzenlenen füze saldırısında 18 kişi hayatını kaybetti.