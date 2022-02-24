Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Zelenskiy, "Ukrayna savaş yolunu seçmedi fakat Ukrayna barış yoluna dönmeyi öneriyor" dedi.
AYRINTILAR GELECEK...
BAŞA DÖN
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Zelenskiy, "Ukrayna savaş yolunu seçmedi fakat Ukrayna barış yoluna dönmeyi öneriyor" dedi.
AYRINTILAR GELECEK...
Etiketler : ukrayna,rusya,zelenskiy,